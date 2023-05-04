消息称一加首款可折叠手机将于 8 月推出

IT之家 5 月 4 日消息，一加官方此前已经宣布，将在今年晚些时候推出旗下首款可折叠手机，最新消息称这款手机会在今年 8 月份推出。

这个消息来自爆料人士 @Max Jambor，除此之外他并没有透露关于该机的其它信息。

考虑到 OPPO 与一加的紧密关系，一加这款可折叠手机很可能会基于 OPPO Find N2 和 Find N2 Flip 打造。该机的具体名称和规格还未知，但有传言称该公司可能已经在开发两款不同的设备，一款是类似于三星 Galaxy Z Fold 4 的横向折叠手机，另一款是类似于 Galaxy Z Flip 4 的翻盖式折叠手机。一加已经在中国为这两种形态的设备申请了商标：一加 V Fold 和一加 V Flip。

一加的首席运营官刘作虎曾表示，该公司的第一款折叠屏手机将拥有“标志性的一加快速流畅的体验”，并且“不会因为折叠形态而妥协旗舰手机的工业设计、机械技术和其他方面”。据悉，该公司还计划在未来三到五年内打造一个智能生态系统，实现设备之间的无缝连接。

目前，折叠屏手机市场还处于起步阶段，但已经有越来越多的厂商加入其中，如三星、华为、小米、荣耀等。一加作为一家以创新和性价比著称的品牌，其首款折叠屏手机将会给消费者带来什么样的惊喜，让我们拭目以待。