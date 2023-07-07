百度华为阿里入局 AI 大模型“国家队”，联合担任首个标准化专题组组长

IT之家 7 月 7 日消息，在 2023 世界人工智能大会（WAIC 2023）上，国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组宣布我国首个大模型标准化专题组组长，由上海人工智能实验室与百度、华为、阿里、360 集团等企业联合担任，现场进行了证书颁发并启动大模型测试国家标准制订。

公开资料显示，今年 5 月，国家启动大模型标准化工作，人工智能标准化总体组设立大模型专题组，启动大模型专题组组长、副组长申报和大模型标准化研究选题建议工作。大模型专题组将承担大模型标准化制订工作，目的是推动大模型技术和标准化的实践结合，促进人工智能产业健康发展。

IT之家附大模型专题组组长、副组长申报条件：

1、由总体组成员单位推荐单位内部大模型领域专家进行申报，申报人需具有中华人民共和国国籍，政治思想素质较高，遵纪守法，具有良好的科学道德、诚信记录、职业操守和较强的责任心。

2、在大模型理论研究和产业应用等方面具有较高专业水平，熟悉该领域国际前沿科技发展态势、法规制度与标准规范等。牵头起草过国际、国家或行业标准，具有在主要国际组织或标委会中有大模型标准化相关工作经验的优先。

3、原则上不超过 65 周岁，具有能够适应和完成相关工作的身体条件。

百度、华为、阿里、360 目前都在 AI 大模型方面有所建树，包括百度文心一言、华为盘古、阿里通义千问、360 智脑大模型等，标准化制定将推动我国 AI 大模型进一步发展。

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