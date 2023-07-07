华为云“盘古大模型 3.0”正式发布：为企业定制 AI 助手，最高可选 1000 亿参数

IT之家 7 月 7 日消息，在今日举行的华为开发者大会 2023 上，华为云 CEO 张平安宣布，盘古大模型 3.0 正式发布。

▲ 图源华为云官方直播，下同

张平安表示，盘古大模型 3.0 是一个完全面向行业的大模型系列，包括 5+N+X 三层架构，IT之家汇总如下：

第一层 L0 层是盘古的 5 个基础大模型，包括自然语言大模型、视觉大模型、多模态大模型、预测大模型、科学计算大模型，它们提供满足行业场景的多种技能。

盘古 3.0 为客户提供 100 亿参数、380 亿参数、710 亿参数和 1000 亿参数的系列化基础大模型，匹配客户不同场景、不同时延、不同响应速度的行业多样化需求。同时提供全新能力集，包括 NLP 大模型的知识问答、文案生成、代码生成，以及多模态大模型的图像生成、图像理解等能力，这些技能都可以供客户和伙伴企业直接调用。无论多大参数规模的大模型，盘古提供一致的能力集。

第二层 L1 层是 N 个行业大模型，既可以提供使用行业公开数据训练的行业通用大模型，包括政务，金融，制造，矿山，气象等；也可以基于行业客户的自有数据，在盘古的 L0 和 L1 上，为客户训练自己的专有大模型。

第三层 L2 层是为客户提供更多细化场景的模型，它更加专注于某个具体的应用场景或特定业务，为客户提供开箱即用的模型服务。

盘古大模型采用完全的分层解耦设计，可以快速适配、快速满足行业的多变需求。客户既可以为自己的大模型加载独立的数据集，也可以单独升级基础模型，也可以单独升级能力集。

在 L0 和 L1 大模型的基础上，华为云还为客户提供了大模型行业开发套件，通过对客户自有数据的二次训练，客户就可以拥有自己的专属行业大模型。同时，根据客户不同的数据安全与合规诉求，盘古大模型还提供了公用云、大模型云专区、混合云多样化的部署形态。

据介绍，盘古可以一己之力做到网络搜索、请教专家、参考案例、查阅书籍等，让每个开发者都拥有一个自己的编程助手，甚至还可以实现一句对话代码生成、一个按键用例测试、一次点击自动注释、一条指令智能部署，极大地简化了开发的流程。

在气象领域，盘古气象大模型号称是首个精度超过传统数值预报方法的 AI 预测模型，同时预测速度也有大幅提升。原来预测一个台风未来 10 天的路径，需要在 3000 台服务器的高性能计算机集群上花费 5 小时进行仿真。现在基于预训练的盘古气象大模型，通过 AI 推理的方式，研究者只需单台服务器上单卡配置，10 秒内就可以获得更精确的预测结果。

张平安称，盘古大模型 3.0 围绕“行业重塑，技术扎根，开放同飞”三大方向，持续打造自己的核心竞争力。

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