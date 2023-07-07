世界首款疟疾疫苗投入广泛使用，12 个高风险非洲国家首批获分配

IT之家 7 月 7 日消息，据英国《卫报》报道，全球疫苗免疫联盟（GAVI）、世界卫生组织（WHO）和联合国儿童基金会（UNICEF）7 月 5 日发表联合声明，宣布三方共同分配机制已决定将全球首款疟疾疫苗的首批 1800 万剂次分配给 12 个非洲国家，这些国家都是儿童患病和死于疟疾风险最高的国家。

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该疫苗被命名为 RTS,S / AS01，2019 年以来加纳、肯尼亚和马拉维的 170 万儿童已接种该疫苗，相关组织也已宣布该疫苗“安全有效”，可减少死亡率和重症率。

除了以上三国，这批疫苗还将在未来两年分配给贝宁、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、刚果（金）、利比里亚、尼日尔、塞拉利昂和乌干达。这批疫苗预计将于今年四季度运抵各国。

联合国儿童基金会负责免疫接种事务的副主任 Ephrem Lemango 表示，该疫苗将有助于对抗疟疾这种每年导致非洲近 50 万五岁以下儿童死亡的疾病。

IT之家从官方获悉，该疫苗由葛兰素史克生产，预计到 2026 年每年需要 6000 万剂，印度巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）很快也将参与供应。此外，由英国牛津大学开发的 R21 疟疾疫苗也将由一家印度公司负责生产，目前该疫苗正在等待世卫组织的资格预审。

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