英特尔酷睿 14 代 / Ultra 1 代处理器型号曝光：最高可选 8 Xe 核显

IT之家 7 月 7 日消息，爆料人“摩尔定律已死”现已曝光酷睿 14 代 / Ultra 1 代处理器型号。

如上图所示，英特尔即将推出的酷睿 Ultra 1 代处理器包括 7W-45W 型号，55W 型号则是酷睿 14 代，也即 13代酷睿 HX 处理器的小升级版，最高 8 大核 + 16 小核，核显依旧是 32EU。

酷睿 Ultra 1 代处理器的型号众多，汇总如下：

7W 处理器为 1 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

9W 处理器为 2 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

15W 处理器为 4 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

28W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

45W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

据IT之家此前报道，英特尔现已宣布酷睿品牌拆分为针对旗舰级的全新英特尔酷睿 Ultra，以及针对主流级产品的英特尔酷睿处理器品牌。之后，英特尔处理器命名将是英特尔酷睿 Ultra 5/7/9 ##xx 和英特尔酷睿处理器 3/5/7 ##xx 并行。其中有一个例外，即英特尔选择将 13代酷睿 HX 和桌面处理器小升级而来的酷睿第 14 代暂不带入最新的命名系统，依旧保留 i 系列的命名规则。

酷睿 Ultra 1 代将会采用 Intel 4 工艺，采用全新的小芯片（Tile）设计，主要包括 I / O Tile、SOC Tile 和 Compute Tile。其核显也将升级，最高拥有上图所示的 8Xe 核心，达到当前 A380 独显的规格。

酷睿 Ultra 1 代处理器预计将在今年底或明年初推出。

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