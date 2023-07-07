东风本田、广汽本田召回部分国产思域、型格等车型：存在不合理排放风险

IT之家 7 月 7 日消息，国家市场监督管理总局网站显示，东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》、《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》和《机动车排放召回管理规定》的要求，今日向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

东风本田汽车有限公司召回 2022 年 7 月 8 日至 2023 年 3 月 24 日期间生产的部分国产混合动力版思域系列汽车，共计 12,553 辆。

广汽本田汽车有限公司召回 2022 年 1 月 20 日至 2023 年 3 月 30 日期间生产的部分国产混合动力版型格、混合动力版致在系列汽车，共计 4142 辆。

▲ 东风本田思域

IT之家从国家市场监督管理总局网站获悉，本次召回范围内的车辆由于发动机电子控制单元（ECU）设定原因，极端情况下可能出现车载诊断系统（OBD）历史信息被清除和故障灯熄灭条件与轻型汽车污染物排放标准的要求不符，存在不合理排放风险。

东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司称：“将免费对召回范围内车辆的 ECU 进行升级，以消除不合理排放风险。”

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