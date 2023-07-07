上汽集团 6 月销售整车 40.6 万辆，其中新能源汽车 8.6 万辆环比增长 13.1%

IT之家 7 月 7 日消息，上汽集团 6 月份整车销量突破 40.6 万辆，其中新能源汽车 8.6 万辆，环比增长 13.1%；上汽乘用车（含海外基地）销售新能源车 3.2 万辆，同比增长 59.3%。

上半年，上汽销售新能源汽车 37.2 万辆，其中二季度新能源汽车销量超过 23 万辆，环比一季度增长 61.9%；上汽销售整车 207.2 万辆，其中二季度整车销量超过 118 万辆，环比一季度增长 32.5%。

IT之家从上汽集团官方获取到，上汽 6 月海外市场销售 9.5 万辆，上半年累计销量达 53.3 万辆，同比增长 40%。其中 MG 品牌在欧洲销售 11.5 万辆，同比大涨 143%，新能源占比超过 50%。目前，MG 品牌产品和服务已覆盖欧洲 28 个国家，服务网点超过 830 个，在欧洲单月交付量连续 4 个月破 2 万辆。

2023 年，上汽将力争在海外打造 1 个“20 万辆级”市场（欧洲）及 5 个“10 万辆级”市场（美洲、中东、澳新、东盟及南亚） ，预计全年海外销量超过 120 万辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。