因尾灯线束损坏 / 电池热过载，捷豹路虎（中国）召回 7410 辆进口路虎揽胜、捷豹 I-PACE 系列汽车

IT之家 7 月 7 日消息，捷豹路虎（中国）投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

一、自 2023 年 7 月 28 日起，召回 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 28 日生产的部分进口 2022-2023 款路虎揽胜汽车，共计 6415 辆。

本次召回范围内部分车辆的尾灯线束可能受到挤压而损坏，导致尾灯无法正常工作，增加发生碰撞的风险，存在安全隐患。捷豹路虎（中国）投资有限公司将为召回范围内车辆免费检查尾灯线束，如受损则免费更换尾灯，以消除安全隐患。

二、自即日起，召回 2018 年 4 月 11 日至 2020 年 7 月 17 日生产的部分进口 2019-2020 款捷豹 I-PACE 纯电汽车，共计 995 辆。

本次召回范围内部分车辆的动力电池可能出现热过载，极端情况下会导致动力电池起火，存在安全隐患。捷豹路虎（中国）投资有限公司将为召回范围内车辆免费升级电池能量控制模块（BECM）软件，当软件监测出现预警提示时，免费更换动力电池模块，以消除安全隐患。

捷豹路虎（中国）投资有限公司将通过挂号信等方式，通知有关用户此次召回事宜。相关用户可通过座机或手机，拨打路虎品牌客户服务热线：400-820-0187、捷豹品牌客户服务热线：400-820-8955 进行咨询。此外，也可登录网站 www.dpac.org.cn、www.recall.org.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），了解更多信息，反映缺陷线索。

IT之家从监管总局了解到，今日共有五则召回信息：

东风汽车有限公司召回 83985 辆东风日产全新劲客汽车。

东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司召回 16695 辆国产思域、型格、致在混合动力版汽车。

宝马（中国）汽车贸易有限公司召回 247 台进口 7 系汽车。

丰田汽车（中国）召回 1817 台进口雷克萨斯 NX 260、NX 350h、NX 400h+

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