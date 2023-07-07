分析师称 AI 热潮助推股价上涨，微软市值将紧随苹果突破 3 万亿美元

IT之家 7 月 7 日消息，据彭博社报道，摩根士丹利分析师 Keith Weiss 的团队表示，AI 热潮将推动微软紧随苹果步伐，加入市值 3 万亿美元（IT之家备注：当前约 21.75 万亿元人民币）俱乐部。摩根士丹利已将微软的目标股价从 335 美元（当前约 2429 元人民币）上调至 415 美元（当前约 3009 元人民币），这也意味着昨日报收 341 美元（当前约 2472 元人民币）的微软股价还能再涨超过 20%。

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摩根士丹利将微软列为大型软件公司中的首选买入对象，称它是该行业中最可能受益于 AI 成长的公司。Weiss 在一份报告中写道：“生成式 AI 看来会显著扩大软件自动化业务处理范围。微软在软件领域处于最有利位置，可以从中获利。”

今年以来，AI 热推动了微软股价的上涨。微软支持的 OpenAI 通过旗下 ChatGPT 大获成功，也激发了人们对 AI 的兴趣。微软正寻求利用 OpenAI 技术，彻底改革整个 Office 应用系列。

根据 Weiss 的分析，尽管微软股价今年来已大涨 42%，但估值“仍然合理”。不过，Weiss 给出的 415 美元的目标股价只排在华尔街分析师中的第二位，Redburn 给出的目标股价为 450 美元（当前约 3263 元人民币）。

摩根士丹利自 2016 年初以来就持续公开建议投资者买入微软股票，而微软股价在这段期间的涨幅超过 500%。

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