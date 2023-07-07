消息人士称《GTA 6》引入动态地图，随游戏更新逐渐扩大

IT之家 7 月 7 日消息，据推特游戏博主 GTA 6 Trailer Countdown 援引彭博社记者 Jason Schreier 消息，《GTA 6》将引入动态系统，游戏地图将会随着游戏更新而不断发展和扩大。

据 Jason Schreier 介绍，GTA 6 将以虚构的迈阿密（游戏中有望名为 Vice City，罪恶都市）为蓝本，城市周围将添加其他城镇社区。随着游戏时间的推移，其他地区的地图将通过定期更新而进行增加或变更，不过至于这些内容究竟会是出现在单人模式还是在线模式中，暂且不得而知。

另据知名报料人 Tez2 此前表示，GTA 6 的部分内容可能会在后期作为 DLC 发售，以避免游戏“跳票”。

▲ 图源 GTA 6 Trailer Countdown，仅供参考

IT之家此前报道，推特博主 @GTA 6 Videos 发现，《GTA 6》中的建筑物使用了迈阿密的真实照片，其中一些建筑几乎是现实场景的 1:1 复制品。

去年 Rockstar 遭到了严重的黑客攻击，幕后黑客是一位年仅 17 岁的英国人，其已被捕。之后一些小规模的《GTA 6》泄露就开始在社交媒体上出现，但是没有什么实质性的内容。9 月 18 日，一个名为 GTAForums 的社区成员发布了超过 50 分钟的《GTA 6》开发版视频，揭示了游戏的一些重大内容。

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