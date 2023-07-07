ROG 公布 RTX 4060 Ti 16G 猛禽显卡，预计售价 4699 元

IT之家 7 月 7 日消息，华硕不久前上架了 RTX 4060 Ti 8G 猛禽“旗舰”显卡，3.1 槽设计，售价 3999 元，相比英伟达建议零售价高了 800 元。

现在，ROG 又公布了 RTX 4060 Ti 16G 猛禽型号，按照加价 800 元计算，其售价应该为 4699 元。

据IT之家此前报道，华硕 ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti 显卡采用了赛博朋克风格，尺寸精简为 3.1 插槽设计，长度为 311.4 毫米。

RTX 4060 Ti 参数信息如下：

RTX 4060 Ti 拥有 4352 CUDA 核心，配备 8GB / 16GB 128bit GDDR6 显存，TGP 功耗 160W / 165W，采用 PCIe 4.0*8 连接。

官方称，大多数游戏中，两个版本的 GeForce RTX 4060 Ti（8GB 和 16GB）都可以在最高画质设置下运行并提供相同的性能。有时，游戏可能会启动一个可选的超大纹理包并分配更多显存，一小部分游戏在 4060 Ti 8GB 的“高画质”设置下运行最佳，而在 4060 Ti 16GB 上可以开启最高画质设置运行。

除了游戏之外，GeForce RTX 显卡还在全球范围内用于 3D 动画、视频编辑、动态图形、摄影、平面设计、建筑可视化、STEM、直播和 AI。这些行业中使用的一些应用可能会受益于额外的大显存。例如，在 Premiere 中编辑 4K 或 8K 时间轴，或在 D5 渲染器中制作大型建筑场景时。

据最新爆料，RTX 4060 Ti 16G 型号将在 7 月 18 日上架。

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