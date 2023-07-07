中电联：预计到 2030 年我国电能占终端能源消费比重达到 35% 左右

IT之家 7 月 7 日消息，中国电力企业联合会今日发布《中国电力行业年度发展报告 2023》。报告显示，2023 年全国电力供需总体紧平衡，预计全年全社会用电量增速在 6% 左右，部分区域部分时段电力供需偏紧。

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在电力生产供应方面，截至 2022 年底，全国全口径发电装机容量 256733 万千瓦，比上年增长 8.0%，增速比上年提升 0.2 个百分点。其中，并网风电 36564 万千瓦，比上年增长 11.2%；并网太阳能发电 39268 万千瓦，比上年增长 28.1%，新能源发电增势强劲。

在电力投资与建设方面，2022 年全国新增发电装机容量 20298 万千瓦，比上年增长 13.3%。风电和太阳能发电合计新增装机继续突破 1 亿千瓦，占全部新增发电装机比重 62.5%。其中，太阳能发电 8821 万千瓦，比上年增长 61.7%，创历史新高，分布式光伏发电新增装机容量 5111 万千瓦，占光伏发电新增装机容量的 60% 左右，集中式与分布式开发并举。

报告还指出，预计到 2030 年，我国电气化进程将进入中期转型阶段，带动电能占终端能源消费比重达到 35% 左右，工业、建筑、交通等终端用能部门电能替代不断加强。

此外，报告还预计到 2030 年，非化石能源发电装机占比将达到 60% 左右，非化石能源发电量占比接近 50%，非化石发电量增量占全社会用电量增量比重达到 90% 左右。

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