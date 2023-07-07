《NBA 2K24》9 月 8 日全平台上线，科比将成为封面人物

IT之家 7 月 7 日消息，2K 游戏今日官宣，《NBA 2K24》将于 9 月 8 日在全球所有平台上发布，并将首次支持 PS5 和 Xbox X|S 的跨平台联机互动。

2K 游戏同时宣布，18 届全明星、5 届 NBA 冠军、两届总决赛 MVP、两届奥运会金牌得主、洛杉矶湖人队历史得分王和奈史密斯篮球名人堂成员科比・布莱恩特将作为《NBA 2K24》科比版和黑曼巴版的封面人物。

Visual Concepts 总裁 Greg Thomas 表示：“在我们与科比一起庆祝《NBA 2K》发布 25 周年之际，我们希望这代游戏能够作为他对篮球运动世代影响的宝贵遗产传承下去。同时，《NBA 2K24》也展望未来，在技术上带来新的飞跃，并引入玩家社区要求的功能，例如跨平台联机互动。”

《NBA 2K24》将以数字和实体方式提供三个版本：科比版、黑曼巴传奇版和全新的 25 周年纪念版，其中 25 周年纪念版将提供 12 个月的 NBA 联盟通行证订阅（中国大陆地区不提供该项服务）。

科比版在 PS5 和 Xbox X|S 上的售价为 70 美元（IT之家备注：当前约 508 元人民币），在 Switch、PC、PS4 和 Xbox One 上的售价为 60 美元（当前约 435 元人民币），黑曼巴版售价为 100 美元（当前约 725 元人民币），25 周年纪念版售价为 150 美元（当前约 1088 元人民币）。

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