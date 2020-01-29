《时代》周刊：科比将登最新一期《时代》杂志封面

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IT之家1月29日消息 据外媒报道，NBA传奇运动员科比·布莱恩特于北京时间1月27日因搭乘私人直升机在加州的卡拉巴萨斯市失事而不幸遇难。全球知名杂志时代周刊也于今日宣布，最新一期的杂志封面将以科比为主题。
据悉，以科比为杂志封面的《时代》刊物将于不久后在全美上架，封面的主题即“黑曼巴谢幕”。封面主体为科比穿着24号球衣背对我们，左手背在身后，右手拿着篮球，向场上观众做了一个谢幕的动作。世间再无黑曼巴。
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