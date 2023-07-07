腾讯多媒体实验室发布自研 AI 作曲框架 XMusic，不通音律也能帮你“自动作曲”

IT之家 7 月 7 日消息，在近期举办的 2023 世界人工智能大会上，腾讯多媒体实验室展出了自研 AI 通用作曲框架 XMusic。

▲ 图源世界人工智能大会官网

据腾讯官方宣称，这套作曲框架适用于视频剪辑配乐、商超会场环境音乐的选择以及互动娱乐、辅助创作、音乐教育、互动娱乐、音乐治疗等诸多场景。

XMusic 号称个人专属的“行走的音乐库”，用户利用图片、文字、视频乃至哼唱，都可使 XMusic 生成对应的乐曲。比如输入“逗趣横生，让人捧腹大笑”的描述，XMusic 就会生成一段节奏俏皮、旋律欢快的音乐。

腾讯还展示了 XMusic 的另一个使用场景：音乐课的老师可使用 XMusic 生成多样的节拍、节奏、音高练习曲目，并结合实际教学场景、发挥 AI 生成音乐的教学辅助能力。

IT之家从腾讯方面注意到，该作曲框架基于自研的多模态和序列建模技术，可以将提示词内容解析至符号音乐要素空间，并以此为控制条件引导模型生成丰富、精准、动听的音乐，可以“达到商用级的音乐生成能力要求”。

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