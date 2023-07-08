岚图汽车将登陆荷兰、瑞士、丹麦、芬兰，第四季度交付

IT之家 7 月 8 日消息，东风进出口公司与挪威合作伙伴 Electric Way 公司，在奥斯陆共同举办岚图海外合作洽谈会和签约仪式。东风进出口公司与经销商进行会谈，与来自荷兰、瑞士、丹麦、芬兰的四家经销商签约。

荷兰

荷兰经销商 GOMES NOORD-HOLLAND 公司已先行导入品牌旗舰车型 FREE，第三季度将导入 DREAM。岚图将亮相 9 月在荷兰组织的电动车展览体验大会，并在荷兰的阿姆斯特丹等城市陆续开设展厅，首批车辆将于今年第四季度交付给终端客户。

瑞士

瑞士合作伙伴 NOYO 将加速瑞士销售网站建设，当地用户可于今年第四季度从线上或者线下展厅订购岚图 FREE。

丹麦、芬兰

今年第三季度，岚图品牌将正式在丹麦、芬兰等北欧市场投放，实现首批车辆于第四季度开启交付。

IT之家从东风集团还获取到，东风汽车西部陆海新通道国货国运专列日前在重庆市江津区小南垭车站顺利发运，本次发运的东风品牌汽车共计 117 辆。该公司完成区内整车装箱加固、重箱转场、铁路班列发运及海船装载的全链服务，运输范围涉及长江经济带、西部陆海新通道、一带一路沿线国家。

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