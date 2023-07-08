全国首家领克品牌用户中心今日开业，位于杭州南山路

IT之家 7 月 8 日消息，领克汽车官方微博宣布，全国首家领克品牌用户中心今日开业。海报显示，该用户中心位于杭州南山路上城区勾山商务中心 15 幢。

IT之家此前报道，领克 08 今日将进驻魅族线下零售店，在武汉、西安、宁波、镇江四店首秀。此前，魅族在社区开启了魅友招募，魅族线下零售店体验领克 08，武汉招 50 人，西安 / 宁波 / 镇江各 40 人。

魅族武汉旗舰店 ：湖北省武汉市武昌区楚河汉街第一街区 J2-3-47 号

魅族西安体验店 ：陕西省西安市未央区大明宫万达广场 1019 号

魅族宁波体验店 ：浙江省宁波市北仑区北仑富邦广场 D 区 1029 号

魅族镇江体验店：江苏省镇江市京口区吾悦广场 1013 号

领克 08 长宽高分别为 4820×1915×1685mm，轴距 2848mm，整备质量 2100kg / 2200kg，最高车速 190km/h；三电机四驱版车型采用 1.5T 电混发动机和三电机（P1+P3+P4）布局，综合功率超 400kW，最高扭矩超 900N・m，百公里加速 5 秒以内；配备了 39.6kWh 三元锂电池，CLTC 工况纯电续航里程 245km，综合续航里程 1400km。

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