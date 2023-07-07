魅族申请“魅 GPT”“FlymeGPT” 商标，有望布局手机 / 车机 AI 大模型

IT之家 7 月 7 日消息，日前，珠海市魅族科技有限公司申请了两个新商标，分别名为“魅 GPT”“FlymeGPT”，国际分类均为 09 类-科学仪器，商标状态为申请中。

GPT 全称是 Generative Pre-Trained Transformer，是一种基于互联网的、可用数据来训练的、文本生成的深度学习模型。当前国内外已有多家手机厂商、汽车厂商计划发力大模型，从商标名称可以判断，魅族有望将 AI 引入自家手机操作系统乃至 Flyme Auto 车机系统的语音助理中。

此外，据公开信息显示，珠海市魅族科技有限公司曾于 6 月 15 日-28 日先后申请“FLYME AR”“MEIZU MIX”和“魅族 MIX”等多种商标，均为“等待受理”状态。

IT之家此前报道，在 6 月 29 日的 MWC 2023 上海展会上，星纪魅族集团董事长兼 CEO 沈子瑜表示，当前手机行业出货量下滑，是缺乏创新所致。魅族的体量在手机圈并不大，但不妨碍为行业探索新的可能。

沈子瑜还认为，汽车在互联网服务、软件生态上还与手机有很大差距。魅族提出了手机域的理念，为行业带来新的可能。车机可以共享手机的芯片算力，生态座舱提供海量应用体验。

面向车机的 Flyme Auto 车机操作系统于 2023 年 3 月 30 日的魅族领克无界生态发布会上正式首发，该系统于领克 08 车机首发搭载。Flyme Auto 车机操作系统拥有手机和车机无感连接、无界桌面、小窗展示、手机-车机应用无缝接力及硬件共享等功能。沈子瑜表示，其它车企也可以基于 Flyme Auto 开发自己的智能座舱系统，领克、极星之外，Flyme Auto 将引入更多汽车品牌。

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