为补充员工激励池及满足股东流动性，蚂蚁集团启动股份回购

7 月 8 日早间消息，7 月 7 日晚间，金融管理部门宣布，已善始善终推进平台企业金融业务整改，工作重点转入常态化监管。蚂蚁集团也完成整改进入发展新阶段。

7 月 8 日上午消息，蚂蚁集团为补充员工激励池以持续吸引人才，同时为进一步满足股东对流动性的需求，将以自有资金回购现有股东的部分股份，回购比例不超过总股本的 7.6%。相关事项已获得蚂蚁集团董事会批准，并提交股东大会审议。

蚂蚁集团方面表示，本次回购遵循市场化原则操作。为合理确定回购价格，蚂蚁集团参考市场惯例，聘请了国内外知名投行作为财务顾问，并根据其出具的估值报告进行了定价。

根据回购方案，蚂蚁集团本次回购的价格对应公司估值约为 5671 亿元人民币，较 2018 年 C 轮融资估值（约 9600 亿元）下降约 40%。在目前国内互联网公司估值较低的情况下，这一变化符合市场预期。

蚂蚁集团此次回购的股份将转入员工股权激励池。和很多互联网公司一样，蚂蚁在创业初期就推出员工持股计划。蚂蚁方面表示，将回购股份用于补充员工激励池，有助于更好地吸引优秀人才，提升公司用科技服务金融、服务实体经济的能力。近两年来，蚂蚁集团持续加大科研投入，抢抓智能化时代新机遇，其 2022 年研发投入达到 204 亿元。

回购的另一考虑是满足股东流动性需求。据公开信息，蚂蚁集团持续以合适方式为股东提供可行的流动性方案，截至 2022 年底已实施两次分红。本次发起回购，所有股东均可在回购比例内自愿选择是否参与。

蚂蚁方面同时透露，基于对公司长期发展的承诺和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股东已自愿放弃参与回购。此前蚂蚁集团两次分红，君瀚和君澳自然人股东也自愿承诺将相应分红留存在君瀚和君澳层面，用以增强其财务实力和对公司的资本补充能力，以实际行动表达对蚂蚁长期发展的信心。

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