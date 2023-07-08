科技昨夜今晨 0708：知乎将下线匿名功能、蚂蚁集团及旗下机构被罚 71.23 亿元、财付通被罚没近 30 亿元

“科技昨夜今晨”，现在是IT之家科技昨夜今晨播客栏目，今天是 2023 年 7 月 8 日，星期六，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、知乎宣布 7 月 14 日下线“匿名功能”

知乎 7 月 7 日发文宣布将下线“匿名功能”。知乎表示，作为社区早期的产品机制，匿名功能的上线初衷是建立在用户开放讨论、友善互动的基础之上的。

但随着互联网沟通环境日益复杂，为保障社区内的良性讨论，知乎已在最新版本 App 中完成了匿名功能下线的开发，并于近期提交各大应用商店审核，预计 7 月 14 日上线各大应用商店，匿名功能将在新旧版本 App 端及 PC 端正式下线。>> 查看详情

2、消息称小米汽车开始筛选交付中心

日前，据经销商集团反馈，小米汽车目前已经开始了交付中心的筛选工作。该博主透露，小米汽车要求候选场地“至少能提供 120 个车位”，且建筑面积“不能低于 3000 平方米”。另外，他还表示小米汽车“有很多人是从问界过去的”，以后有望采用业界通用的运营模式：小米手机专营店 + 交付中心 + 授权钣喷中心。>> 查看详情

3、华为云“盘古大模型 3.0”正式发布

在 7 月 7 日举行的华为开发者大会 2023 上，华为云 CEO 张平安宣布，盘古大模型 3.0 正式发布。张平安表示，盘古大模型 3.0 是一个完全面向行业的大模型系列，包括 5+N+X 三层架构。>> 查看详情

4、蚂蚁集团及旗下机构被罚 71.23 亿元

近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23 亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。>> 查看详情

5、腾讯旗下财付通支付科技有限公司被罚没近 30 亿元

7 月 7 日，央行公布行政处罚信息显示，财付通支付科技有限公司被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款 242677.827882 万元。

财付通的违法行为类型包括：违反机构管理规定、违反商户管理规定违反清算管理规定、违反支付账户管理规定、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为等 11 条违法行为类型。>> 查看详情

6、国家信息中心副主任徐长明：特斯拉单车利润是比亚迪的 8.5 倍

在 7 月 6 日举行的中国汽车论坛上，国家信息中心副主任徐长明表示，当前特斯拉汽车的单车平均利润达到 10426 美元（约 75589 元人民币），此前已经降了 3 万元人民币，如果再继续打“价格战”的话，仍有 4 万元人民币的降价空间。>> 查看详情

7、小米 Redmi K60 Ultra 手机跑分出炉

小米 Redmi K60 Ultra 手机 7 月 7 日现身跑分平台 Geekbench，确认搭载天玑 9200 + 处理器（CPU 主频 3.35GHz），提供 16GB 大内存，单核成为 1289 分，多核成绩 3921 分。

该机已经通过强制性产品认证，支持 120W 快充。规格型号为 23078RKD5C，其中型号开头的“2307”暗示这款手机可能会在 2023 年 7 月推出。>> 查看详情

8、OpenAI 向所有付费 API 用户开放 GPT-4

OpenAI 于今年 3 月推出 GPT-4，不过只邀请部分提交申请的开发者参与测试；在近日发布的新闻稿中，OpenAI 宣布向所有付费 API 访问的开发者开放 GPT-4。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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