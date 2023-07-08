比亚迪海豚在新加坡上市，标价 156888 新元

IT之家 7 月 8 日消息 本周，比亚迪携手新加坡当地授权经销商 Vantage Automotive 举行 BYD DOLPHIN 媒体上市发布会，标志着首款以“海洋美学”打造的纯电新物种 ——BYD DOLPHIN 正式在新加坡上市发布。

此款新车是比亚迪为新加坡市场带来的第二款纯电动乘用车车型，也是首款基于比亚迪纯电动平台 e-平台 3.0 打造的车型，并搭载刀片电池，符合 COE A 类标准，含 COE 的售价为 156888 新元（当前约合 841222 元人民币），而国内仅有 11.68 万元。

IT之家注：任何想在新加坡注册新车的人都必须首先获得 COE（Certificate of Entitlement）权利证书。

COE 代表了车辆所有权和 10 年内使用有限道路空间的权利，简单来说就是一种特殊的牌照，新加坡居民称之为「拥车证」，也就是新加坡政府所发放的车辆牌照配额许可证，以竞标方式取得为期十年的合法使用道路权利。

这款五座车型采用了 44.9kWh 电池，可提供 94 马力和 180Nm 的动力，有着 12.3 秒的百公里加速性能 340 公里的 WLTP 续航里程。

就 2023 年上半年而言，比亚迪是新加坡最畅销的电动汽车品牌，迄今已售出超过 300 辆。

比亚迪新加坡分公司总经理黄椿荃在发布会上表示：“2022 年，比亚迪正式于新加坡发布 BYD ATTO 3 车型，其后广受市场赞誉，并获得新加坡纯电市场 2023 年 1-5 月累计销量冠军。今天 BYD DOLPHIN 将拉开比亚迪海洋系列的序幕，我们相信它将受到各个年龄段的客户喜欢，也将会进入更多新加坡人的生活，陪伴用户轻松驶入绿色未来。”

比亚迪 6 月发布的数据显示，6 月新能源汽车销量为 253,046 辆，较去年同月的 134,036 辆增长 88.79%，较 5 月的 240,220 辆增长 5.34%。

6 月份，比亚迪新能源汽车海外销量为 10,536 辆，较 5 月份的 10,203 辆增长 3.26%。

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