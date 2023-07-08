杭州亚运会公众售票官方网站今日上线：各类体育比赛从 20~1000 元不等，平均价不超过 160 元但电竞项目最贵

IT之家 7 月 8 日消息，杭州 2022 年第 19 届亚运会将于 2023 年 9 月 23 日至 10 月 8 日举行。在本届亚运会上，电竞项目将首次成为亚运会正式竞赛项目。

第 19 届亚洲运动会将在中国浙江省杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华举行，杭州是中国第三个取得亚运会主办权的城市。

杭州亚运会共设游泳、射箭、田径、羽毛球、棒垒球、篮球、拳击等 40 个大项，61 个分项。15 个比赛日，预计产生 483 枚金牌。

今日上午 10 时，杭州亚运会公众售票官网正式上线，部分项目不同场次的门票开放购买，大家可通过官网进行选购，也可以通过支付宝搜索“智能亚运一站通”小程序，点击“票务通”购买门票。

据悉，杭州亚运会门票分为纸质票和电子票。体育比赛门票价格从 20 至 1000 元不等，其中 60% 以上的票价不超过 100 元，平均票价不超过 160 元。

境内公众有效证件主要包括：

中华人民共和国居民身份证；

港澳居民来往内地通行证；

台湾居民来往大陆通行证；

护照（适用于外籍申请人，护照有效期至少至 2023 年 12 月 31 日）。

境外公众

除境内公众外的自然人。

注册及预售阶段：

本阶段将上架具备预售条件的场次。此阶段公众预订的是体育比赛观赛入场权。系统出票后，您可从订单详情页或票夹中获取座位信息。

（1）购票时间：2023 年 7 月 8 日-2023 年 8 月 6 日；

（2）购票渠道：登录杭州亚运会公众售票官方网站 PC 端或 H5 页面，支付宝搜“亚运”进智能亚运一站通・票务通。

实时销售阶段：

本阶段公众可根据公布的场馆坐席图自主选择观看比赛的座位，其中电子竞技项目售票场次将通过报名抽签的形式销售。部分场次和报名抽签项目不能选座，按购买（中签）票档配座。

（1）购票时间：2023 年 8 月 14 日-2023 年 10 月 8 日；

（2）购票渠道：登录杭州亚运会公众售票官方网站 PC 端或 H5 页面，支付宝搜“亚运”进智能亚运一站通・票务通。前往场馆售票亭等线下网点。

此次首批上架的门票仅包括举重、克柔术、网球、花样游泳、击剑、摔跤、蹦床、高尔夫球、跳水、游泳、软式网球、攀岩等 12 个项目，后续公众可以通过杭州亚运会官方宣传渠道，第一时间了解杭州亚运会最新票务资讯、各类门票开售信息等。

IT之家附各类场馆以及赛事项目的门票定价表：

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