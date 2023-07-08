小米 Redmi Note 12 Pro 手机最高直降 500 元，售 1299 元起

IT之家 7 月 8 日消息，Redmi Note 12 Pro 至高闪降 500 元，8GB+128GB 售价 1399 元。

6GB+128GB 1299 元

8GB+128GB 1399 元

8GB+256GB 1599 元

12GB+256GB 1699 元

IT之家从商品页面获取到，Redmi Note 12 Pro 拥有子夜黑、时光蓝、镜瓷白、浅梦星河四款配色，厚 7.9mm，重 187g，采用 AG 雾面玻璃后盖；搭载联发科天玑 1080 处理器，LPDDR4X 内存 + UFS 2.2 闪存，配备 67W 闪充 + 5000mA 电池，拥有 X 轴线性马达、红外遥控、3.5mm 耳机孔、立体声双扬声器、多功能 NFC。

该机配备 6.67 英寸 2400×1080 OLED 柔性直屏，下巴宽度 2.9mm，屏幕采用类钻石排列，支持 120Hz 刷新率，240Hz 触控采样率，全局最高亮度 900nit，支持 1920Hz 高频 PWM 调光，16000 级亮度调节，10bit 色深。

影像方面，该机搭载了 50MP 的索尼 IMX766 传感器主摄（支持 OIS 光学防抖）+ 8MP 超广角 + 2MP 微距镜头，前置 16MP 居中挖孔镜头，支持电影胶片、HP 黑白胶片、日光胶片、经典彩色负片、传奇胶片五种风格。

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