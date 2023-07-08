首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

小米 Redmi Note 12 Pro 手机最高直降 500 元，售 1299 元起

2023/7/8 11:53:20 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 才子书生 的线索投递！

IT之家 7 月 8 日消息，Redmi Note 12 Pro 至高闪降 500 元，8GB+128GB 售价 1399 元

  • 6GB+128GB 1299 元

  • 8GB+128GB 1399 元

  • 8GB+256GB 1599 元

  • 12GB+256GB 1699 元

IT之家从商品页面获取到，Redmi Note 12 Pro 拥有子夜黑、时光蓝、镜瓷白、浅梦星河四款配色，厚 7.9mm，重 187g，采用 AG 雾面玻璃后盖；搭载联发科天玑 1080 处理器，LPDDR4X 内存 + UFS 2.2 闪存，配备 67W 闪充 + 5000mA 电池，拥有 X 轴线性马达、红外遥控、3.5mm 耳机孔、立体声双扬声器、多功能 NFC。

该机配备 6.67 英寸 2400×1080 OLED 柔性直屏，下巴宽度 2.9mm，屏幕采用类钻石排列，支持 120Hz 刷新率，240Hz 触控采样率，全局最高亮度 900nit，支持 1920Hz 高频 PWM 调光，16000 级亮度调节，10bit 色深。

影像方面，该机搭载了 50MP 的索尼 IMX766 传感器主摄（支持 OIS 光学防抖）+ 8MP 超广角 + 2MP 微距镜头，前置 16MP 居中挖孔镜头，支持电影胶片、HP 黑白胶片、日光胶片、经典彩色负片、传奇胶片五种风格。

京东 Redmi Note12Pro1299 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小米Redmi Note 12 Pro

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用