北京无人驾驶出租车将正式上路

IT之家 7 月 8 日消息，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室昨日宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。

根据《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则（试行）》修订版，企业在达到相应要求后可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。

据介绍，该阶段示范区将更加注重对自动驾驶企业服务能力的考核，主要围绕乘客车内安全风险、交通环境风险、自动驾驶功能风险三方面的解决方案进行专业论证和实车评估。

同时还会在监管层面，针对商业化试点车辆制定日常监管专项内容及应急预案，保障车辆道路活动的有序开展。

2021 年 4 月，北京市智能网联汽车政策先行区（IT之家下文简称先行区）成立，分阶段有序推进场景开放；同年 10 月至 11 月，先行区在国内率先开放车内有安全员的自动驾驶无人化道路测试与出行服务商业化试点。

今年 3 月，先行区进入“车内无人”载人示范应用阶段。截至目前，无人化测试车辆共计 116 台，测试总里程近 200 万公里。自动驾驶出行服务商业化试点累积订单量超 150 万人次，用户好评率达 95% 以上。

官方表示，先行区在“车内无人”全流程管理方面有三项重点工作：

一是进一步加强对自动驾驶企业商业化服务能力的考核。一方面，增强对车辆安全运行、接管次数等方面的指标考核；另一方面，新增专家评审机制，对企业的应急能力和安全运营能力的进行评审。

二是强化日常监管。要求参与企业 1:1 在远程配备驾驶人，对远程驾驶人及安全专员的职责分工做出更加严格的规范，加强对企业的日常监督。

三是严格执行处罚机制。建立清零机制、退回机制，严格关键技术指标考核，确保对企业违规操作、违反要求等行为进行及时有效处罚。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。