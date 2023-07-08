RPG 手游《蔚蓝档案》将于 8 月 3 日开启公测，同步登录 iOS /安卓平台

IT之家 7 月 8 日消息，韩国 NEXON Games 旗下的 MX studio 开发的 RPG 手游《蔚蓝档案》国服公测日期正式公开。这款游戏将于 2023 年 8 月 3 日开启公测，同步登录 iOS / Android。

IT之家提醒，这款游戏已在在官网、哔哩哔哩以及 TapTap 等平台上开启预约，不清楚是否存在渠道服。

官方表示，国服运营团队（悠星网络）将与《蔚蓝档案》主创团队紧密合作，竭力提供良好的游戏体验，努力回应大家的期待与鼓励。

以下是《蔚蓝档案》前瞻特别节目《老师的心动见面礼》，与 NEXON 开发人员以及运营团队进行了对话以及讲解。（省流：剧情全配音、系统优化、紧张刺激签到活动、开服福利、周边相关等）

推荐配置要求：

操作系统：Android 9.0 及以上

运行内存：≥6 GB RAM

剩余存储空间：≥10 GB

最低配置要求：

操作系统：Android 7.0 及以上

运行内存：≥3 GB RAM

剩余存储空间：≥8 GB

据介绍，官方对公测版本以下内容进行了优化：

一、新手招募优化

公测版本中，增加了【结果暂存】功能。

总计可进行 10 次“十连招募”，每次十连招募后如果对结果较为满意则可以暂存本次招募结果，直至次数完全用尽时进行最终招募结果确认。

二、战斗体验优化

公测版本中，增加了【战斗跳过】功能，解锁条件为：通关任务 5-5（普通难度）。

通过此功能，可以在“区域任务”的战略地图中，跳过除“首领”以外的战斗；在执行战斗跳过时，战斗评级将以“自动战斗”为基准进行判定。

此外，“战术对抗赛”中也将增加【战斗跳过】，解锁“战术对抗赛”后即可使用此功能。

通过此功能，可以不观看战斗过程，直接进行战斗结果确认。

三、家具系统优化

公测版本中，增加了【家具互动】功能。

在咖啡厅配置“可互动的家具”后，当特定成员来访时，会与家具产生交互动作。

在后续版本中，我们将持续不断更新成员和家具的互动动作，争取带给老师们更好的游戏体验。

四、AP 购买优化

公测版本中，增加了【快捷购买】功能。

当使用青辉石购买 AP 时，价格相同的区间内可以多次快捷购买，大大增加了操作的便利性。

五、日程切换优化

公测版本中，增加了【快捷切换】功能。

在【邂逅测试】版本中，老师们想访问位于其他日程区域的成员时，需要先返回日程界面再选择指定区域；在公测版本优化后，老师们可以直接点击左右按钮进行快捷切换。

六、机型适配优化

公测版本中，优化了【安卓模拟器】的适配。

【邂逅测试】期间有部分老师反馈模拟器卡顿、闪退等问题，我们现已对市面上最新版本的主流模拟器进行了一定程度的适配优化。如若开服后老师们在实际游玩过程中仍然遇到模拟器体验问题，可及时与官方客服沟通反馈。

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