5V5 第三人称射击游戏，NEXON《幕后高手》5 月 19 日开启抢先体验

IT之家 5 月 7 日消息，韩国游戏发行商 NEXON 旗下工作室 NEXON GAMES 所开发的 TPS 游戏新作《VEILED EXPERTS》（幕后高手) 宣布将于北京时间 5 月 19 日上午 11 点开启抢先体验版！

IT之家提醒，抢先体验版不需要报名等提前须申请的流程，所有人均可免费畅玩，支持简体中文音频和字幕。感兴趣的玩家现可前往 Steam 页面点击【添加到愿望单】提前关注。

这是一款打破常规的 5V5 免费射击竞技游戏，其中拥有技能与特性丰富的干员以及道具，更偏向团队和策略游戏。

从演示内容来看，《幕后高手》已经拥有着完整的第三人称腰射加第一人称精确瞄准的设计。在实际对局中，玩家的交火将会更加频繁 —— 人物角色动态与静态的切换，也会更加丝滑。

值得一提的是，宣传片中也展现出大量吸睛的场景破坏、立体作战环境、索道射击和建筑物攀爬等玩法元素，还有身披厚重装甲的无畏单位，不知道会不会出现在最终版本中。

此外，这款游戏将拥有各式风格迥异的游戏场景。在终测期间，玩家可以借助 10 名干员在 7 张各具特色的地图上自由竞技。据介绍，终测阶段的核心体验将围绕着爆破模式和个人竞技 —— 这两个传统射击游戏的 PvP 玩法，以及独特的 PvE AI 模式而展开。