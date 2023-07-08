林肯汽车 6 月销量 7083 台，环比增长 30%

IT之家 7 月 8 日消息，林肯汽车公布 6 月销量，单月销售 7083 台，环比增长 30%；林肯航海家环比增长 80%，全新林肯冒险家环比增长 33%。

IT之家从官网获取到，全新林肯冒险家售价 24.58 万元起，采用 Quiet Flight 2.0 设计语言，配备星瞳 LED 大灯、悬浮式车顶、Super Red 贯穿式 LED 尾灯、20 英寸高级亮面铝合金轮毂；内部标配 12.3 英寸全数字仪表盘与 27 英寸贯穿式全景屏。

该车标配新一代 2.0L 双喷射涡轮发动机，峰值功率 190kW，峰值扭矩 395N・m，0-100km/h加速仅需 7.2 秒，匹配 8 速自动变速箱；采用 AWD 智能四驱系统，配合 CCD 自适应悬挂，实时监测车身、转向、加速和制动等状态。

全新林肯航海家售价 32.88 万元起，采用全新设计语言 Quiet Flight 2.0，自适应前大灯采用大面积金属点阵式设计，配合“三层立体式”前大灯组，由 150 颗 LED 光源构成；尾灯采用全新 3D 悬浮式设计，含 230 颗 LED 灯珠，波长高达 670nm；长宽高分别为 4908/1952/1717mm，轴距 2900mm。

动力上，该车标配 2.0L 双喷射涡轮增压发动机，最大功率 190kW，最大扭矩 390N・m，匹配 8 速自动变速箱；搭载带 AWD 主动切换的智能四驱系统，提供标准，运动，节能，湿滑，复杂路况五种驾驶模式。

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