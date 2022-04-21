林肯发布首款纯电概念车：采用对开门设计，车舱可半透明

4 月 21 号消息，今天上午 10 点，林肯首款纯电动概念车 Lincoln Star 正式发布。

据了解，Lincoln Star 采用的智联系统能够实现车车互联、车辆与基础设施互联，还拥有辅助驾驶功能。外观上 Lincoln Star 采用了半透明的智能化设计，让存储更智能。未来林肯还将与中国本土科技公司为其开发智能数字助理、智能导航、车载娱乐等功能。

这款新车的全球首次亮相也预示着林肯电动汽车未来的发展方向，同时也意味着，这家福特旗下的豪华品牌也正式开启自己的电气化时代。

▲ Lincoln Star 外观

一、搭载最新智联系统 可定制舒享模式

Lincoln Star 不仅可以通过智联系统实现多种互联模式，还提供辅助驾驶和多种智能化功能。

Lincoln Star 搭载了最新的林肯智联系统 Lincoln Intelligence System，可以实现车与车之间以及车辆与基础设施之间的互通互联。同时，该系统还可以实现智能辅助驾驶功能。

▲ Lincoln Star 座舱

另外，林肯还将在中国市场与本土科技公司合作，共同开发智能数字助理、智能导航、车载娱乐以及包括智能手机生态系统在内的智能化无缝互联体验。

此外，Lincoln Star 还有另一亮点。即 Lincoln Star 可提供三种定制的 Rejuvenation moods 焕活舒享模式，可以控制整个车内的音效、香氛和车内照明，实现协同联动。

同时，通过 Lincoln Star 纯电动概念车采用的可拓展座舱架构，三种 Rejuvenation moods 焕活舒享模式提供的体验感也将有所提升。

▲ Lincoln Star 侧面图

二、打造智能储物空间 半透明车舱光线更佳

Lincoln Star 还充分提高储物空间的智能化水平，例如，前舱盖使用自动变色玻璃，车内可提供无线充电服务，天幕采用可变色智能全景天幕，提升用户的乘坐体验。

▲ Lincoln Star 内部

林肯将原来的燃油发动机所处的空间重新设计，转为 Lincoln Star 的储物空间。此外，这款概念车还有其他小细节值得关注。

例如车厢底部铺设了灯光饰条，前舱盖采用半透明的设计让车辆在行驶时也能获得更多的光线，而在车辆停放时，前舱盖的电致变色玻璃则会自动变暗，保护储物空间内的物品隐私。

▲ Lincoln Star 半透明前舱盖

另外，林肯还为 Lincoln Star 概念车打造了“林肯数字公文包”，电子设备放置其中即可进行无线充电。Lincoln Star 概念车还采用了对开门的设计，让车内空间看起来更为宽敞。新车的电池组放置在车内地板下方，这也让设计师能够设计一个更新的车内空间布局。

与此同时，概念车还采用了透明的侧边柱，提供超大面积的可变色智能全景天幕，保证更多光线可以照射进座舱。除了这些，林肯还在新车上打造了飞翼悬浮仪表台，理念创新。

可以说，这款车也是林肯智能化理念与林肯品牌的融合，实现用户体验与设计上的最大平衡。

▲ Lincoln Star 的半透明外观设计

结语：林肯加速迈进电气化时代

当今的世界正经历电气化浪潮，林肯也在重新考虑全球的经济趋势，将可持续发展理念融入其业务模式，而林肯纯电概念车 Lincoln Star 的发布正是林肯进行电气化转型的一个标志。

据了解，之后林肯还将在 2025 年之前推出三款纯电车型，届时将努力实现其全球销量的 50% 属于电动汽车。