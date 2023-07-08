《剑网 3》椿山漫抄袭事件后续：不构成实质性相似，奖金全部捐给公益组织

IT之家 7 月 8 日消息，剑网 3 执行制作人余玉贤公布了同人外观“椿山漫”抄袭事件后续，法律鉴定机构对椿山漫外观与某同行游戏的相关外观进行鉴定比对，最终鉴定结论为：不构成实质性相似（即未构成法律层面的著作权侵权）。

余玉贤表示可主张禁赛作者 + 罚没奖金，法务落实后将拿回的奖金全部捐给公益组织，并对后续同人赛事做进一步的要求。同时，《剑网 3》将在 7 月 17 日开启 70 至 100 级大铁掉率翻倍活动，同时开放双倍小铁掉落，此外还将在上海 BW 上展出《剑网 3》全平台旗舰版。

IT之家此前报道，有大量用户反馈《剑网 3》同人外观“椿山漫”抄袭网易一梦江湖“晚晴烟雨”，网易一梦江湖官方发布声明：“我方从未对《剑网 3》公司、同人画师等相关方进行任何美术形象或其他方向的商用授权与合作；我方现已正式向《剑网 3》方发函沟通，敦促其针对相关情况尽快进行查证并处理。”

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