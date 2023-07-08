上海浦东新区发出首批无人驾驶道路测试牌照，百度智行等三家企业 15 辆车获批

IT之家 7 月 8 日消息，2023 世界人工智能大会智能驾驶论坛今日在上海张江科学会堂举行，百度智行、AutoX 安途、小马智行等三家企业的 15 辆无人驾驶汽车在会上获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。

▲ 图源 百度 Apollo 官网

去年 11 月，《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》（以下简称《规定》）正式公布，自 2023 年 2 月 1 日起施行。其中提到，开展无驾驶人智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营的企业应当申请安全性自我声明的确认。

随着《规定》以及相关实施细则的落实，此次三家企业获颁首批测试牌照，也标志着上海浦东新区自动驾驶汽车真正迎来了无人化阶段。

IT之家此前报道，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室昨日宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。今年 3 月，先行区进入“车内无人”载人示范应用阶段。截至目前，无人化测试车辆共计 116 台，测试总里程近 200 万公里。自动驾驶出行服务商业化试点累积订单量超 150 万人次，用户好评率达 95% 以上。

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