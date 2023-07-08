北大清华对社会公众开放参观，均需通过微信小程序预约

IT之家 7 月 8 日消息，据央视新闻报道，北京大学、清华大学今日起对提前预约的游客开放参观，以满足暑假期间的公众参观需求。

▲ 参观清华微信小程序

北京大学规定，游客可提前 7 日通过“参观北大”微信小程序或扫描微信小程序码进行预约，预约成功后，参观当天可携带有效证件由校园参观专用通道刷脸入校。

清华大学规定，校园对外开放参观时间为 7 月 8 日至 8 月 6 日，个人参观可通过“参观清华”微信小程序进行实名预约，可预约当天及未来 7 天参观，预约成功后持身份证从学校参观专用通道经身份核验和安检后进校参观。对于团队参观需求，清华规定可预约未来 14 天参观，且仅面向中小学生群体开放，预约主体为中小学或教育主管部门，预约成功后，持相关材料经核验后入校。

为保障校园正常教学、科研和生活秩序，北大要求个人和团队的参观预约均实行限额管理，暂不开放游客机动车预约。此外，教学、科研、办公、图书馆、体育馆、宿舍等场所为非开放区域，谢绝参观。

清华则规定，参观人员须按照规定路线在规定区域内进行参观，参观人员所乘坐的各类车辆禁止入校，非开放区域和校内教学办公楼宇不对参观人员开放。

IT之家从两所学校的参观须知获悉，校园参观不收取任何费用，游客应拒绝以任何名义提供参观服务的有偿预约行为。游客入校后应自觉遵守法律法规和学校管理规定，共同维护良好的校园秩序。

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