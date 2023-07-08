AI 抢人大战告一段落，8 位赢家胜出，西雅图或成下一代 AI 技术爆发地

OpenAI 领衔八家生成式 AI 公司上榜，用最少的员工数，打造世界级产品！

最近一年多的时间里，生成式 AI 技术风靡全球，图像、文本、视频、音乐等各种领域都涌现了许多新工具，上班不聊两句 ChatGPT 都感觉自己 out 了。

与此同时，所有顶尖科技企业也都开启了一场抢人大战，毕竟大型语言模型、大规模集群基础设施以及 AI 应用等目前还属于高精尖技术，掌握在少数高端人才手中。

除了技术外，经验也很重要，开发 AI 模型需要深厚的知识储备以及创造力，才能打造出伟大的产品。

最近，有外媒记者深扒了全球所有人工智能相关公司，按照产品质量、论文数量等指标进行排序，找出了当下八个引领生成式人工智能技术开发的公司，并统计了员工公开的教育背景、曾任职公司、居住地等信息。

除了八家领头公司外，文章还统计出 11 家非常有潜力的，将模型应用于实际场景、直接对接用户的公司，也许就是下一次 AI 技术革新的领头羊。

在统计的过程中可以发现，大公司的顶尖人才基本都被更灵活、更有创新力的创业公司挖走，导致大公司在 AI 技术浪潮中的人才争夺战处于劣势位置。

生成式 AI 八大领头羊

根据公开的员工信息，如学校教育、高级学位、曾就职公司、工作年限、专利、出版物等进行排名，从 3500 多家从事生成式人工智能业务的公司角逐出八家以 AI 研发为核心的公司。

1. Tome，帮助生成演讲和视觉叙事故事的人工智能

2. Character.AI，可以与各种生成 AI 人物聊天

3. Anthropic，专注人工智能安全和研究的公司，主要为工作环境构建聊天机器人

4. OpenAI，ChatGPT 的开发公司，展现了大型语言模型的能力；还发布了用于图像生成的 DALL-E 系列模型

5. Hugging Face，建立模型以执行企业中的特定任务

6. Jasper，创建营销和品牌层面创意内容的模型

7. Stability AI，开源了 Stable Diffusion，也是最早向公众发布的图像生成模型之一

8. Midjourney，一个自筹资金的研究实验室，发布了一个完全在 Discord 上运行的图像生成工具

在招聘人才方面，这八家初创公司在人才争夺战中取得了全面的胜利，聘请了同行业中最高水平的工程师和人工智能专家，在市场中也找到了自家产品的定位，并获得了足够高的融资和估值。

在排名过程中，将现有模型包装为应用程序的公司没有考虑在内。

从员工数量来看，这些初创公司员工都是精英中的精英，大部分公司都在 200 人以下，最少的只有 22 人，可以说是用最少的员工，创造了世界最高的生产力。

通过对在职员工的统计，可以发现许多人曾就职于 Google, Meta 等大公司，甚至还包括一些从 OpenAI 跳槽的员工。

而反观一直以 AI First 为指导原则的 Google，在人工智能赛道投入了大量的资金，但直到现在为止，Google 还没拿出一款开放可用的、面向消费者的 AI 产品或服务。

大部分受雇员工的教育背景都来自世界知名的大学，其中斯坦福大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院位于前三；并且教育背景也非常国际化，加拿大滑铁卢大学人工智能学院排名第四，比利时的鲁汶大学人工智能学院获得了第八名。

在地理位置的统计上来看，海斯谷（Hayes Valley）正在成为人工智能活动、聚会和创客之家的频繁活动地点。

并且旧金山的 Covid 恢复情况也是美国所有主要城市地区中最差的，可以看出大量人才正在涌入湾区，或者至少在人工智能公司中找到了新的工作。

不过公开信息中并没有显示出某个地理区域的哪些员工是远程工作者，下面图中的统计数据比实际值肯定要低一些，不过也能反映出趋势。

下一代 AI 公司：从研究到应用

虽然八大创业公司的名字在各大媒体中频繁出现，但也有 11 家公司正在悄然扩张，吸引了大量高质量人才加入团队。

1. Pictor Labs，数字病理学（AI 驱动的组织病理学），加速疾病的临床研究

2. Endpoint Health，AI 辅助的免疫相关疾病的精准治疗

3. Otter.ai，由人工智能驱动的音频转录，类似聊天机器人会议助手

4. Bria，具有商业用途控制的图像和视频内容

5. WellSaid Labs，文本到语音的配音

6. Subtle Medical，由人工智能驱动的放射学图像处理

7. Copy.ai，通过聊天机器人进行营销文案写作

8. Lexion，销售、采购、人力资源、法律等方面的人工智能合同助理

9. You，带有聊天机器人界面的搜索引擎

10. OctoML，基于云计算的大型语言模型模型微调和运行

11. Runway，视频、图像和其他创意工具

这些公司都一个共同点：虽然人工智能研究是核心，但他们着重解决特定领域的问题，或者专注于为真实客户定制特定用例。

八大创业公司开发的许多技术都在引领人工智能研究的未来方向，而这 11 家公司或许才是能为用户提供实际价值、工具开发、互动等服务的公司，并可能覆盖从医疗保健到娱乐等各行各样。

从受教育背景来看，华盛顿大学跃居首尾，也是保罗・G・艾伦计算机科学与工程学中心的所在地，紧接着依然是斯坦福大学和加州大学伯克利分校。

在调查受雇背景时，华盛顿大学再次出现，排名前列的还有亚马逊、微软和艾伦人工智能研究所（由已故微软联合创始人 Paul Allen 创办的研究机构）。

在 11 家 AI 公司中，Wellsaid、You 和 Runway 的总部都在西雅图，也是几个顶级公司和机构的所在地，比如微软、亚马逊、波音等，他们也觊觎 AI 人才。

2021 年，布鲁金斯学会的一份报告列出了早期采用人工智能的都市地区，命名为「八个大型科技中心」，包括纽约、波士顿、西雅图、洛杉矶、华盛顿特区、圣地亚哥、德克萨斯州奥斯汀和北卡罗来纳州罗利。

未来在哪里？

技术变革的步伐还在不断加快，人类从发明汽车，到飞机，再到半导体，已经看到了创新在全球释放出的影响力。

随着时间的推移，生成式 AI 技术将重新组织世界上几乎所有事物的运作和发展方式，无论是农业、教育，还是企业营销、金融等。

而在每一场巨变中，人才始终是核心。

尽管人们总是过分担心人工智能会用机器人取代所有工作，但生成型人工智能初创企业对构建新功能和产品所需的专业技能组合的需求比以往任何时候都多，更不用说管理所有相关的技术了，比如运行拥有数千个 GPU 的数据中心、压缩数千字节的训练数据。

围绕语言模型展开的工作才刚刚开始，因为各公司都在竞相训练基于该技术的定制模型，并不断完善那些已经在开源使用的模型。

出于这个原因，Github 上相关的人工智能项目 stars 数量也能展现出一定的技术趋势，任何人都可以做出贡献并学习如何开发人工智能应用程序，最近已经开始呈爆炸性增长，特别是 OpenAI 在 2022 年 11 月 30 日向公众发布 ChatGPT 后。

2023 年第一季度，人工智能领域大约产生了 17 亿美元的交易价值，其中不包括微软在 1 月份宣布的对 Open AI 的 100 亿美元投资。

虽然未来的计算机行业会是如何发展还尚不明朗，但人工智能革命可能是人类历史上发展最快的技术繁荣和转型。

参考资料：

https://medium.com/lightspeed-venture-partners/eight-ai-startups-winning-the-race-for-tech-talent-571a18b03642

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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