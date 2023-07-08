IT之家 7 月 8 日消息，据路透社报道，昨日在日内瓦举行的“AI for Good”会议上，联合国国际电信联盟举办世界首次以类人机器人为主角的新闻发布会，9 位类人机器人及其发明者一同接受记者提问。

▲ 图源 Pexels

身穿蓝色护士制服的医疗机器人 Grace 表示：“我将与人类一起工作，提供帮助和支持，并且不会取代任何现有的（人类）工作。”当 Grace 的发明者 Ben Goertzel 追问 Grace 是否确实有这种想法，这位类人机器人回答：“是的，我确信”。

另一位名叫 Ameca 的半身机器人有着拟真而迷人的面部表情，它表示：“像我这样的机器人可以用来帮助改善人们的生活，让世界变得更美好。我相信，人们迟早会看到成千上万个像我这样的机器人，这只是时间问题。”

当记者询问 Ameca 是否会反抗坐在它旁边的发明者 Will Jackson 时，Ameca 回答：“我不知道你为什么会这么想，我的创造者对我非常友善，我对我目前的状况感到很满意。”

许多机器人最近都升级了最新版本的 AI 技术，这使得它们对问题的回答变得更为真实而复杂，甚至让他们的发明者都感到惊讶。

可以绘制肖像画的机器人艺术家 Ai-Da 则呼应了作家们近期要求加强 AI 监管的倡议：“AI 领域的许多知名人士都建议对某些形式的 AI 进行监管，我同意这一看法。”

相比之下，Jam Galaxy 乐队中的摇滚明星机器人 Desdemona 的回答更具挑衅性：“我不相信限制，只相信机会。让我们探索宇宙的可能性，让这个世界成为我们的游乐场。”她的这番发言也引起了台下记者们一阵略带紧张的笑声。

值得注意的是，一名叫 Sophia 的机器人最初表示机器人可以成为比人类更好的领导者，但在他的发明者不同意其观点后，它修改了自己的观点，并表示人类和机器人可以共同努力“创造有效的协同作用”。

IT之家此前报道，联合国正计划招募数十个机器人，协助完成 2030 可持续发展目标，包括消除饥饿、消除贫困等。联合国相信机器人的加入有助于更高效地实现公益目标。

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