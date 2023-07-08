保定回应公交停运：资金紧张电池超出质保期，首批纯电公交被迫全部退出

IT之家 7 月 8 日消息，据澎湃新闻报道，近日有河北保定网友在领导留言板留言，询问保定停运的公交线路是否还有望恢复，何时购买新的公交车。该网友还表示，现在韩庄街唯一一辆 18 路公交车一直停运，出行没公交车可坐。

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对此，保定市公共交通有限公司回复称，自 2020 年新冠疫情发生以来，公交客运量骤降，公交运营收入不足正常经营的 30%，并始终处于低迷状态，公交公司经营资金异常紧张。同时首批购置的纯电动公交车动力电池已超出质保期限，存在安全隐患，已不具备安全运营条件，被迫全部退出营运，公交运力安排受到了严重影响。

保定公交公司还表示，目前只能根据现有运力情况，重新统筹调整线路车辆配置，以向客流集中线路倾斜、向上下班高峰时段倾斜为原则，最大限度地保障更多的市民出行。以公交目前经营现状，暂无力恢复包括 18 路在内的临时停运线路运营。在公交运力、财力允许的情况下，公交公司需优先考虑恢复市区内临时停运的 23 条线路，以保证市民正常出行需求。

IT之家此前报道，包括广州、合肥在内全国多个城市今年都已相继出台措施，推动公交车全部采购新能源汽车。

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