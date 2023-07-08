惠普新款 Envy x360 笔记本即将推出，通过“IMAX Enhanced”认证

IT之家 7 月 8 日消息，惠普在今年四月份发布了 Envy x360（15.6 英寸）笔记本，称其为全球首款通过“IMAX Enhanced”认证的笔记本电脑。据外媒 91mobiles 消息，这款笔记本即将推出，定价低于 10 万印度卢比（IT之家备注：当前约 8750 元人民币）。

据IT之家此前报道，“IMAX Enhanced”认证类似于英特尔的 Intel Evo 项目，需要在观看模式、分辨率、颜色、亮度、对比度方面符合严格的性能标准。此外，该笔记本还将支持“IMAX 影院混音”，以提供完全沉浸的空间音频体验。

配置方面，该系列笔记本将可选最新的英特尔和 AMD 处理器，屏幕为备 15 英寸 OLED 触摸屏。

公开资料显示，「IMAX Enhanced Program」是由 IMAX 与 DTS 针对家庭剧院及娱乐系统所共同推出的影像和音效认证计划，主要是将 IMAX 专利后制技术转制 4K HDR 影像和 DTS 的音频技术结合在一起，为顾客带来最优质的家庭娱乐体验。欲取得认证的设备需要符合 IMAX、DTS 两家工程师及好莱坞技术专家团队所制定的标准才能通过测试。

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