移动端 Winamp 播放器已进入封测阶段

IT之家 7 月 9 日消息，Llama Group 公司发布动态，称移动版 Winamp 播放器目前正处于封闭测试阶段，后续会邀请更多用户参与测试。

Llama Group 最初计划在 2010 年年底推出安卓版本 Winamp 播放器，但此后由于各种原因而停止开发。

移动版 Winamp 播放器本周进入封闭测试，已经邀请少数用户参与。官方并未公布扩大测试计划，也不清楚何时发布 Winamp 稳定版。

在创新方面，最值得注意的是 Winamp 支持访问 Fanzone 流媒体音乐服务。该平台被设计为一种工具，不仅可以让艺术家与粉丝互动并向他们出售其产品，还可以在服务上发布他们的作品。

IT之家在此附上官方介绍如下：

新的 Winamp Player 提供最好的一切，将您的流媒体服务、播客、广播电台、有声读物和下载结合在一起。在一个地方享受所有音乐，并使用传奇的 Winamp Player 自定义您的聆听体验。

该应用程序当前的主要功能是：

访问本地音乐库 * + Winamp Fanzone 曲目

Fanzone 社交方面：社交帖子和创作者页面

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