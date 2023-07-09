新预告放出，《重返猴岛》手游 7 月 27 日登陆 iOS 和安卓平台

IT之家 7 月 9 日消息，《重返猴岛》（Return to Monkey Island）是由 Terrible Toybox Studio 开发、Devolver Digital 发行的海盗冒险游戏，该作手游版将于 7 月 27 日登陆 iOS 和 Android 平台。

《重返猴岛》是该系列游戏作者罗恩・吉尔伯特突然且刺激的最新力作，延续了前作《猴岛的秘密》和《猴岛小英雄 2：勒恰克复仇记》里传奇般的冒险故事。

IT之家在此附上《重返猴岛》介绍如下：

自从盖布拉许・崔普伍德上次与他的宿敌 —— 僵尸海盗勒恰克斗智斗勇以来，已经过了许多年。他的挚爱伊莲・玛蕾不再关注于统御小岛，而他本人也一直四处漂泊、一事无成，一直未能揭示猴岛的秘密。以麦迪逊船长为首的青年一代的时髦海盗们篡夺了守旧派的势力，取而代之，将混乱岛弄得更加乌烟瘴气。知名的商人斯坦也因为犯下“营销相关的罪”而锒铛入狱。

踏上熟悉的岛屿，在危险的新领导层带领下与新老朋友谈笑风生。前往大洋深处，在各种艰难困境中求得生机，探索全新未知的事物。面对无上的荣耀，盖布拉许面前仅剩的阻碍便是各种精巧的谜题、诡异的场景和辛辣的吐槽回复。

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