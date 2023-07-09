蔚来上线监测网站，显示实时累计换电次数、换电站、超充站等

IT之家 7 月 9 日消息，蔚来近日上线监测网站，可以实时监测累计换电次数、换电站、超充站、目的地充电站、接入第三方充电桩等（仅自家），感兴趣的小伙伴可以点此查看。

IT之家从官网得知，该网站不仅可以监测全国，还可以随意切换城市，筛选换电站、充电站、第三方充电桩。

数据显示，蔚来目前共有 1546 座换电站，其中高速公路换电站 424 座；超充站 1493 座，超充桩 7305 根；目的地充电站 1288 座，充电桩 9129 根；接入第三方充电桩 752721 根。

值得一提的是，蔚来加电 App 近日对用户推送新版本提示，称部分充电桩将开始收取超时占用费。此政策已于 7 月 4 日-5 日开始试运营，试运营城市有佛山、 成都、 哈尔滨、大庆、银川等，涉及蔚来超充桩、500kW 超快充桩。

据悉，充电结束后到车主拔枪前蔚来设有免扣费时间段用于缓冲，如果在免费倒计时后未处理车辆将执行按每分钟收取占用费，但目前占用费每分钟扣费金额蔚来客服这边暂时没有公布。

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