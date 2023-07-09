厚度仅 17 毫米，新型等离子扬声器可降噪房间、飞机等环境

IT之家 7 月 9 日消息，主动降噪（ANC）在耳机领域是一项比较成熟的技术，但想要应用于房间、飞机等环境，依然存在巨大的挑战。科学家近日研发出基于等离子体的降噪技术，有望帮助解决房间降噪问题。

如果你不想听到楼下的广场舞声音、不想听到隔壁的吵闹声，除了降噪泡沫和吸音墙之外，另一个方案就是在墙上装满大型扬声器，反向释放以抵消波浪并将噪音拒之门外。

EPFL 研究人员带来了轻量级的方法，研发出了超薄的等离子扬声器，以解决噪音问题。

这些扬声器非常轻巧、简单，甚至制造成本低廉。它们的工作原理类似于离子推进系统，后者使用电场通过等离子体电离环境空气。

该扬声器会产生带正电和负电的粒子，然后加速这些粒子并推向环境空气，产生压力波。此外，您可以更改施加到这些离子扬声器的电压，从而立即更改通过的空气量。

降噪泡沫或吸音墙整套设置下来，通常需要 4 米（13 英尺）的厚度，而这种新扬声器的厚度仅需要 17 毫米（0.6 英寸），就能抵消较低频率的波长，可以很容易地用于在房间、飞机和汽车中创建降噪环境。

IT之家在此附上论文地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

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