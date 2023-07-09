XGP 提价、《星空》游戏等因素，2024Q1 财季 Xbox 营收有望刷新纪录

IT之家 7 月 9 日消息，根据国外科技媒体 tweaktown 报道，微软 Xbox 业务在 2024 财年第 1 财季（今年 7 月 1 日至 9 月 30 日）营收有望突破 36 亿美元（IT之家备注：当前约 260.28 亿元人民币），刷新现有的第 1 财季纪录。

报告认为微软 Xbox 业务在第 1 财季，游戏、服务和硬件三个方面都会有较大的提升，Xbox Game Pass 服务的提价、《星空》游戏的发布，都会促进 Xbox 业务发展。

游戏：

在游戏方面，微软将官方 Xbox Series S|X 游戏的售价提高到 69.99 美元（当前约 506 元人民币），《红霞岛》虽然翻车，但是旗下首款上调的 AAA 游戏，而下一款游戏是《星空》。

▲ 图源《星空》官方游戏截图

服务：

在服务方面，微软的游戏订阅服务 Xbox Game Pass 和 Xbox Game Pass Ultimate 将进行涨价。

在涨价之后，Xbox Game Pass Ultimate 每月的价格将从 $14.99 涨到 $16.99（约 123.12 元人民币），Xbox Game Pass for Console 每月的价格将从 $9.99 涨到 $10.99（约 79.64 元人民币），微软没有改变 PC Game Pass 的价格。

对于目前已经是 Game Pass 月度会员的用户，新的价格将在 8 月 13 日（德国为 9 月 13 日）生效。对于通过年度兑换码订阅 Game Pass 的用户，新的价格将在续订时生效。除了挪威、智利、丹麦、瑞士和沙特阿拉伯等少数国家外，其他市场都会受到 Game Pass 价格上涨的影响。

硬件：

在硬件方面，微软宣布推出了配备 1TB SSD 的全新 Xbox Series S 型号，零售价为 349 美元（当前约 2523 元人民币）。

Xbox 游戏首席执行官 Phil Spencer 在展示会上宣布：“我们大大改善了 Xbox Series X 的供应，让粉丝更容易买到这款游戏主机”。

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