调查显示六成毕业生会考虑当网红，但 95% 主播月收入不到 5000 元

IT之家 7 月 9 日消息，随着互联网技术的发展，直播、短视频等新兴行业成为了不少年轻人向往的职业方向。据国是直通车报道，微博近日发布一项“当代年轻人就业在关注什么”问卷数据：近万名受访应届毕业生中，61.6% 的人就业时会考虑网红直播等新兴职业，只有 38.4% 选择完全不考虑。

根据中国演出行业协会等联合编制的《中国网络表演（直播与短视频）行业发展报告（2022-2023）》，截至 2022 年末，我国网络表演（直播）行业主播账号累计开通超 1.5 亿个。2022 年，直播、短视频行业直接或间接带动的就业机会超 1 亿个，主要包括网络表演者（主播、短视频创作者）及其经纪公司、运营团队等方面。

这些数据无疑给了许多想要从事直播行业的年轻人信心和动力，直播行业是否是一个有前途的职业选择？职业发展经纪人佟志刚表示，当前年轻人的就业认知正在多样化，“职业本来就应该是多样化的”。他认为，大学所学专业知识只是提供了一技之长，但求职、就业不应该被专业束缚。人才发展资深顾问陈晓霞也表示，年轻人选择直播等新兴行业是一个很积极的信号，说明传统的阶层概念正在被打破。

但在这个看似“轻松又高薪”的行业里，真相究竟有多美好？陈晓霞指出，直播行业“二八定律”明显，20% 的人赚走了 80% 的利润。我们看到的只是 20% 取得成功被仰望的人，其实更多人是仰望者。而且，直播行业也有着严格的年龄限制和高强度的工作压力。据统计，“头部”与“尾部”主播的收入可以说天差地别。IT之家注意到，根据《中国网络表演（直播与短视频）行业发展报告（2022-2023）》，以直播为主要收入来源的主播中，95.2% 月收入为 5000 元以下，仅 0.4% 主播月收入 10 万元以上。而且，18-29 岁年龄段主播最多，占全部主播的 64.2%；30-39 岁的占比为 20.9%，有些直播公司甚至规定主播年龄上限是 30 岁。

因此，对于想要进入直播行业的毕业生，专家们给出了以下几点建议：

一是要有理性判断和长远规划。不能仅仅因为看到少数成功者便一拥而上。要找好自己的赛道，稳扎稳打。要有所规划，“如今的直播行业靠着幸运取得成功的概率越来越低，直播同样是一个需要厚积薄发的行业”。

二是要多尝试、多积累经验。从事直播工作可以不断积淀诸如市场研究能力、行业洞察力与敏锐度、人际关系管理能力与情绪稳定性等“可迁移的自身能力”，以后也可以在其他赛道中发展和运用。

三是要加强就业培训，建立多维的人生价值评价体系。毕业生的职业认知视角刚刚打开，还应进一步丰富多维度认知，不要只看重收入和名气，而要关注自己的兴趣、价值和成长。

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