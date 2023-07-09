宝马推出摩托车智能眼镜 Connected Ride，可显示导航、速度等信息

IT之家 7 月 9 日消息，摩托车骑手在路上行驶时，需要更加注意防御性驾驶，因此能够在不分散视线的情况下获取更多的信息是非常重要的。宝马就为此推出了一款智能眼镜，名为 Connected Ride，可以将导航、速度、档位等重要数据投影在骑手的视野中。

这款智能眼镜由宝马摩托车部门开发，外观就像一副略显笨重的太阳镜，右边的镜片可以显示各种信息。这有点像汽车的抬头显示功能，可以让骑手在看路的同时，也能看到关键的信息。骑手可以根据自己的喜好调整信息的位置，而且眼镜还可以通过蓝牙连接智能设备。通过宝马 BMW Motorrad Connected 应用，还可以显示 GPS 数据等。

考虑到这款智能眼镜是专门为摩托车骑手设计的，宝马提供了两种尺寸（中号和大号），以适应不同的面型和头盔。此外，眼镜还配有两副不同透光度的镜片，用于不同的头盔护目镜。例如，一副透光度为 85% 的镜片，是专门为带有内置遮阳板的头盔使用的。两副镜片都有 UVA / UVB 防护功能，而且还可以根据用户的需求定制近视度数（+/- 4.5 屈光度）。

眼镜内置了锂离子电池，一次充电可以使用 10 个小时，并且可以通过 USB 线充电，可以在高达 50 摄氏度或低至零下 10 摄氏度的温度下正常工作。这款智能眼镜价格并不便宜，建议零售价为 690 欧元（IT之家备注：当前约 5451 元人民币）。

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