因座椅右侧容易出现松动，宝马中国召回 247 台进口 7 系汽车

IT之家 7 月 7 日消息，据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心消息，宝马（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

自即日起，召回生产日期从 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 1 月 23 日的部分进口 7 系汽车，共计 247 台。

本次召回范围内部分车辆前排座椅纵向调整装置的右侧螺纹杆与固定片的焊接不牢固，发生碰撞事故时，焊接处可能出现损坏，导致座椅右侧出现松动，增加驾驶员、前排乘坐人员受伤风险，存在安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将免费检查召回范围内车辆的前排座椅纵向调整装置是否属于特定批次并更换，以消除安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将以挂号信、互联驾驶消息等形式，通知相关用户。

IT之家此前报道，全新一代宝马 7 系与纯电车型 i7 于 2022 年 12 月 9 日在国内正式上市，燃油版官方指导价区间为 91.9 万-126.9 万元，i7 xDrive60L 纯电动版官方指导价为 145.9 万元。

IT之家注意到，今日监管总局共发布了五则召回信息如下：

东风汽车有限公司召回 83985 辆东风日产全新劲客汽车。

东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司召回 16695 辆国产思域、型格、致在混合动力版汽车。

宝马（中国）汽车贸易有限公司召回 247 台进口 7 系汽车。

丰田汽车（中国）召回 1817 台进口雷克萨斯 NX 260、NX 350h、NX 400h+。

捷豹路虎（中国）召回 7410 辆进口路虎揽胜、捷豹 I-PACE 系列汽车。

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