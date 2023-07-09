富士发布 FUJIFILM X-T4、X-T3、X-T30、X100V 四款相机全新固件升级

IT之家 7 月 9 日消息，富士今日发布 FUJIFILM X-T4、X-T3、X-T30、X100V 四款相机全新固件升级，IT之家汇总更新详情：
X-T4 Ver.2.01
修复了当固件升级至 Ver.2.00 后，相机设置以下参数时无法正常使用的情况：
驱动模式：ADV
图像质量：“FINE+RAW”或者“NORMAL+RAW”
提升了相机稳定性
X-T3 Ver.5.01
修复了当固件升级至 Ver.5.00 后，相机设置以下参数时无法正常使用的情况：
驱动模式：ADV
图像质量：“FINE+RAW”或者“NORMAL+RAW”
提升了相机稳定性
X-T30 Ver.2.01
修复了当固件升级至 Ver.2.00 后，选择功能“场景定位”时，样图显示异常的现象
提升了相机稳定性
X100V Ver.3.01
修复了当固件升级至 Ver.3.00 后，相机开机时，因镜头停留在“近端”位置而无法清晰显示取景画面的现象
修复了当固件升级至 Ver.3.00 后，相机开机后出现“蓝牙配对”页面后，相机无法操作以下两种现象：
点击 OK 键确认后，相机无法操作的现象
点击 BACK 按钮无法跳过“蓝牙配对”页面的现象
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