滴滴公布上架后首份季报：一季度营收 427 亿元，同比增长 19.1%

IT之家 7 月 9 日消息，滴滴今日公布 2023 年一季度经营及财务情况，这也是滴滴上架后首份季报。财报显示，滴滴 2023 年第一季度营收为 427.12 亿元，较上年同期的 358.48 亿元增长 19.1%。

滴滴 2023 年第一季度来自中国业务的营收为 390.49 亿元，较上年同期的 328.92 亿元增长 18.7%；国际业务营收为 16.91 亿元，较上年同期的 12 亿元增长 40.7%；其他业务实现总收入 19.7 亿元，同比增长 12.4%。

2023 年 1 月份滴滴出行 App 上架以来公司业务持续恢复。2023 年一季度滴滴核心平台总交易额 (GTV) 达到 727.1 亿元，同比增长 24.1%。其中，中国出行业务 GTV 达到 589.5 亿元，同比增长 22.6%；国际化业务 GTV 达到 137.5 亿元，同比增长 30.7%。

滴滴 2023 年第一季成本为 365 亿，较上年同期的 300 亿元增长 21.5%，主要是由于中国网约车业务司机收入的增加和司机激励措施的增加。

滴滴 2023 年第一季度运营及支持费用为 16 亿，较上年同期的 17 亿下降 5.6%，主要是由于人事相关费用减少补偿费用，包括股权补偿。

滴滴 2023 年第一季度销售与市场费用为 21 亿元，较上年同期的 25 亿下降 16.7%；研发费用为 22 亿元，较上年同期的 25 亿元下降 9.9%；一般及行政费用为 21 亿元，上年同期为 102 亿元。

滴滴 2023 年第一季度投资收益为 5500 万元，上年同期的投资亏损为 59 亿元，2022 年第一季度投资损失主要为与投资 Grab 公允价值损失有关。

滴滴 2023 年第一季度净亏损为 9.18 亿元，上年同期的净亏损 160.7 亿元；归属于股东的滴滴净亏损为 11.6 亿元，上年同期的归属于股东的滴滴净亏损 162.76 亿元。

IT之家此前报道，今年 1 月 16 日，滴滴出行官方微博宣布，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。历经 18 个月的监管，滴滴出行重新回归网约车市场。

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