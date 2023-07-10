荣耀 MagicPad 首发外放空间音频：系业界首款裸耳 3D 空间音频

IT之家 7 月 10 日消息，7 月 12 日，荣耀将举行全场景新品发布会，在本场发布上，荣耀新款平板 MagicPad 将正式亮相。

今天上午，荣耀官方开启了荣耀平板 MagicPad 的预热，官方海报文案中显示，这将是业界首款裸耳 3D 空间音频平板。

好声场，如在现场。 #荣耀平板#MagicPad 业界首款裸耳 3D 空间音频，让声音走出屏幕，音频体验从此大有不同。 7 月 12 日，邀您见证。

“空间音频”技术大家并不算陌生，简单来讲，这是一项比立体声、环绕声更加沉浸，更具空间感的音频技术，但目前“空间音频”基本都是 TWS 耳机的专属，尚未“踏足”平板领域。

荣耀平板 MagicPad 搭载“空间音频”，显然对扬声器等配置会有非常高的硬件要求，至于都有哪些升级，悬念就留给官方亲自揭晓了。

目前，荣耀平板 MagicPad 的外观已经曝光，提供青色、灰色、暖金等至少三款配色（正式名称未公布），机身背面配备经典的双圆环相机模组。

据悉，荣耀平板 MagicPad 将作为荣耀 Magic 家族新成员登场，定位“大屏旗舰”，其配备 13 英寸 2.8K 护眼屏，并通过 IMAX Enhanced 认证，号称“荣耀迄今最强大屏平板”。

据IT之家此前报道，在 7 月 12 日举行的新品发布会上，荣耀 Magic V2 折叠屏手机、荣耀平板 MagicPad、荣耀手表 4、荣耀智慧屏 5 等多款新品将一同发布。

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