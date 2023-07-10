抖音“云客服”上线：采用远程接单形式，计件结费

IT之家 7 月 10 日消息，抖音在其主 App 内上线了一个名为“抖音云客服”的小程序，主要是为了招募喜欢兼职、有空闲时间的人，为抖音提供线上客服服务，丰富平台的客服体系。

据 Tech 星球报道，一位报名参加抖音云客服的用户透露，该服务是在 7 月初开始招募，只要年满 18 周岁，有专科及以上学历，普通话标准，以及充裕的灵活时间，就可以去申请抖音云客服岗位，如果有三个月以上的客服经验的更容易通过。上岗后可以自由选择班次，服务包括抖音电商、抖音生活服务等业务。

▲ 抖音云客服小程序

对于各大互联网平台来说，客服一直是人力成本高且风险性高的业务，因此有的甚至不直接设置人工客服，只通过机器人客服来替代解决。

抖音的这一做法，预计能够降低人力资源成本，“云客服”也能够提高岗位的吸引力。

IT之家查询抖音 App 发现，该岗位采用计件结费的方式，官方宣传称“多劳多得”，需要一定的打字速度，能够在手机上进行选班、绩效、考勤等。

不过，也有网友在评论区表示，由于是兼职，因此这一工作的扣税比较高，“超八百就要扣，而且还是百分之 20”。

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