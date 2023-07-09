中国移动发布“九天”人工智能大模型，面向政务和客服

IT之家 7 月 9 日消息，在 2023 年世界人工智能大会“大模型与深度行业智能”创新论坛上，中国移动正式发布“九天”人工智能大模型：九天・海算政务大模型和九天・客服大模型。

IT之家从论坛上了解到，九天・海算政务大模型具备政务事项理解能力、多维度信息关联能力、面向复杂事项和复杂流程的多元交互能力，首创“政务大模型 — 信息场 — 应用”端到端政务服务体系，可以满足工作人员动态管理、公文写作等需求。

九天・客服大模型可根据用户提供的自然语言描述，解析问题并提供答案；还可与人工客服协作，分析历史沟通内容的语义和上下文，总结和归纳对话的重点和关键信息，为人工客服提供回复建议。

中国移动副总经理高同庆表示：“依托数字政府领域近年来的丰富建设经验，打造了九天・海算政务大模型，对数字政府的全流程进行深层赋能，助力政府为百姓提供更加便捷和智能的政务服务，提升政府社会治理的智能化水平；基于在客服领域长期积累，训练了九天・客服大模型，客服大模型将一定程度上重新定义客户服务的内涵和模式，带给用户全新的体验。”

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