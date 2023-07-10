2022 年度国内乘用车平均燃料消耗量、新能源汽车积分情况公布，比亚迪拿下最多积分

IT之家 7 月 10 日消息，日前，中华人民共和国工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局四部门公布了 2022 年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。

2022 年度中国境内 125 家乘用车企业共生产 / 进口乘用车 2176.03 万辆（含新能源乘用车，不含出口乘用车，下同），行业平均整车整备质量为 1575 千克，WLTC 工况下平均燃料消耗量实际值（WLTC 工况，下同）为 4.11 升 / 100 公里，燃料消耗量正积分为 3256.49 万分，燃料消耗量负积分为 364.04 万分，新能源汽车正积分 1523.08 万分，新能源汽车负积分 46.26 万分。

其中，105 家境内乘用车生产企业累计生产乘用车 2097.13 万辆，平均整车整备质量为 1560 千克，平均燃料消耗量实际值为 3.99 升 / 100 公里，燃料消耗量正积分为 3255.33 万分、负积分为 289.72 万分，新能源汽车正积分为 1522.78 万分、负积分 43.12 万分。

20 家进口乘用车供应企业进口乘用车 78.90 万辆，平均整车整备质量为 1963 千克，平均燃料消耗量实际值为 7.66 升 / 100 公里，燃料消耗量正积分为 1.16 万分、负积分为 74.32 万分，新能源汽车正积分为 1.30 万分、负积分为 3.14 万分。

IT之家从《2022 年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表》中注意到，平均燃料消耗量达标的企业共有 74 家，取得平均燃料消耗量积分、新能源汽车积分最高的车企为比亚迪汽车有限公司，分别积 5398071 分、2749959 分。

平均燃料消耗量积分达到百万级的车企有比亚迪汽车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、广汽乘用车有限公司、特斯拉（上海）有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、重庆理想汽车有限公司共 8 家；新能源汽车积分达到百万级的车企有比亚迪汽车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、广汽乘用车有限公司、特斯拉（上海）有限公司共 4 家。

▲ 图源工信微报官方微博

IT之家此前报道，工信部等 4 部门发布《关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定》，本决定自 2023 年 8 月 1 日起施行。新的管理办法提到，调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调 40% 左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限，将新增“新能源汽车积分池管理”一章，建立积分池管理制度。

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