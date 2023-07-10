民间高手开发项目，可为微软 Win95 等“上古系统”打补丁、修 bug

IT之家 7 月 10 日消息，据外媒 tom's hardware 报道，日前一个基于社区的项目“Windows Update Restored”上线，目标旨在为老系统重新提供对 Windows Update 的支持，可为 Windows 95 / NT 4.0/98（包括 SE）/ME/ 2000 SP2 等“上古时期”的微软操作系统提供升级补丁、修复 bug 或安全漏洞。

当前，该项目仅对 1997 年发布的 Windows Update v3.1 版本提供支持，对应的即是上述版本操作系统。不过IT之家注意到，该项目负责人作出声明称，这不是一个微软支持的官方项目，这些更新补丁也只是来源于第三方的整理。

具体来看，以 Windows 95 为例，该系统的某个关键更新包大小为 3.1MB，一个安全更新的大小为 124kb，可选的 Direct X 8a 更新大小则为 11.2MB。这些在当前看来可能微不足道，但在当时属于中等或较大的大小了。

此外，该项目负责人还表示，后续将逐渐引入对 Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista 等较新版本操作系统的支持。

尽管如此，负责人并没有明确建议将这个项目用于维护旧版本 Windows，或者将这些“上古系统”作为日常使用，并希望 PC 用户使用 Windows 10、Windows 11 等“更现代、更安全”的操作系统。

IT之家附演示视频如下：

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